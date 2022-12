Amber Heard fecha acordo com Johnny Depp e deverá pagar US$ 1 milhão ao ex-marido

Em junho, a atriz perdeu o processo em que foi acusada, pelo ex-marido, de difamação.

E chegou ao fim mais uma briga judicial entre mais um ex-casal. Nesta segunda-feira (19), a atriz Amber Heard publicou um texto em seu instagram afirmando que chegou a um acordo com o seu ex-marido, o ator Johnny Depp. Segundo a atriz, entrar em acordo com o ator foi uma “difícil decisão”.

“Depois de muita deliberação, tomei uma decisão muito difícil de resolver o caso de difamação movido contra mim por meu ex-marido na Virgínia. É importante para mim dizer que nunca escolhi isso. Eu defendi minha verdade e, ao fazê-lo, minha vida como eu a conhecia foi destruída. A difamação que enfrentei nas redes sociais é uma versão ampliada das formas pelas quais as mulheres são vitimizadas quando se apresentam”, iniciou a atriz.

A atriz ressalta que ao encerrar esse processo poderá se dedicar de forma inteiriça em outros âmbitos de sua vida, em especial o seu profissional, porém afirma que nada do que aconteceu lhe calará, afinal ninguém tem o poder de tirar a sua liberdade de expressão.

“Ao resolver este caso, também estou escolhendo a liberdade de dedicar meu tempo ao trabalho que me ajudou a me recuperar após o divórcio; trabalho que existe em domínios nos quais me sinto visto, ouvido e acreditado e nos quais sei que posso efetuar mudanças. Não serei ameaçado, desanimado ou dissuadido pelo que aconteceu de falar a verdade. Ninguém pode e ninguém vai tirar isso de mim. Minha voz continua sendo para sempre o bem mais valioso que tenho”, acrescentou.

Por fim, Amber agradeceu toda a sua equipe jurídica e aqueles que lhe apoiaram durante o processo de julgamento.