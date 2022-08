Amber Heard apela em decisão contra Johnny Depp

Atriz contratou novos advogados para auxiliar no processo de difamação e conseguiu uma revisão

Doeu no bolso Amber? Depois de ser condenada a pagar uma indenização de US$10,35 milhões ao ex-marido, Johnny Depp, Heard pretende apelar com a decisão dos tribunais e chegou a contratar um novo time de advogados para tentar uma revisão do caso.

Vale lembrar que a atriz foi condenada no processo de difamação que ela mesma moveu contra o ator. A loira já chegou a colocar uma casa à venda na Califórnia para conseguir pagar as despesas do processo. Afe!

De acordo com o TMZ, a advogada que cuida do caso de Heard contou que estava na horpa de passar o bastão para outra pessoa, que seria a firma de advocacia que representou o jornal ‘New York Times’ no início do ano em um caso parecido.

“Nós acolhemos a oportunidade de representar a Srta. Heard nesta apelação por ser um caso importante para as implicações da Primeira Emenda para o país”, disseram os novos representantes da atriz, David Axelrod e Jay Ward Brown.