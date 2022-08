Amaury Nunes pede para passar o Dia dos Pais com o filho

Karina Bacchi disse em vídeo que não vai privar o filho de viver o que ele tem direito. Será que vem aí?

Ai Faro, só quem viveu sabe, não é mesmo? Amaury Nunes pediu para que Karina Bacchi liberasse o filho do casal, Enrico Bacchi, de 5 anos, para passar o Dia dos Pais com o empresário. Ainda essa semana, a loira disse que não privaria o filho de viver o que ele tinha direito, será?

“Em relação às acusações ou insinuações que foram feitas, quem deve esclarecer é quem fez. Eu jamais teria feito esse tipo de acusação em respeito ao nosso filho, principalmente em respeito à pessoa, que é mãe do meu filho, principalmente por tudo que a gente passou ao longo desses cinco anos”, iniciou.

Amaury não vê o filho desde abril deste ano e pede para que ele possa passar o Dia dos Pais com o pequeno. “Espero do fundo do coração que a gente consiga resolver essa situação sem mais polêmicas, sem mais brigas, sem acusações, sem insinuações, e que tenha discernimento do que é melhor pro nosso filho. Que a gente possa retomar essa convivência o quanto antes. Que no Dia dos Pais que está chegando ele possa passar com o pai dele”, concluiu Amaury, emocionado.