Amanda Meirelles, vencedora do BBB, afirma que está pagando o FIES com o prêmio do reality

A médica contou que fez aplicações do dinheiro com consultoria de Thiago Nigro, noivo de Maira Cardi

Sairam diversas polêmicas sobre Amanda Meirelles e sua aplicação do prêmio milionário do BBB. Acontece que agora a médica contou que suas aplicações estão rendendo e pela está utilizando o rendimento para pagar o FIES.

“O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies. Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior (…) Sou bem mão de vaca. Mas lógico que me dou uns mimos às vezes. Compro, mas sempre com parcimônia e cautela, para que o dinheiro permaneça ali e eu não fique sem”, disse.

Nos últimos tempos ela ainda deu o que falar por dizer que as suas aplicações tinham dado errado, mesmo recebendo consultoria de uma dos maiores, Thiago Nigro, esposo de Maira Cardi.