“Amamentei minha filha entre vibradores”, revelou Ingrid Guimarães ao relembrar perrengues das gravações do filme “De Pernas Pro Ar”

A atriz conta que teve que se virar nos 30 para conseguir se dedicar ao máximo para o papel mesmo tendo acabado de ser mãe.

Todos nós sabemos que boa parte das mulheres tem o sonho de ser mãe e isso não foi diferente para a atriz Ingrid Guimarães, porém, a gata não contava que para realizar esse e outro de seus maiores sonhos, ela passaria por diversos perrengues.

Durante a sua participação no podcast “PodDelas”, que apresentado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Ingrid contou que conseguiu a sua primeira protagonista no cinema exatamente na mesma época em que engravidou, o que fez com que ela temesse perder o seu tão sonhado papel, no filme “De Pernas Pro Ar”.

“Amamentei minha filha entre vibradores”, começou a atriz.

Após soltar esse belíssimo spoiler, Ingrid começou a detalhar como tudo realmente aconteceu: “Era meu sonho engravidar e era meu sonho ser protagonista de cinema. Imagina, uma mulher comediante protagonista, na época não era uma coisa fácil […]. Me ajoelhei para a produtora e falei: ‘me espera, esse é o papel da minha vida’”.

Em seguida, a atriz conta que a produtora do filme aceitou o seu pedido pelo papel, mas revela que aí sim que os perrengues começaram. Ela conta que ao invés de tirar 6 meses de licença maternidade, tirou apenas três, para não perder a sua maior oportunidade profissional.

“Eu tive o maior problema para amamentar, mas eu fui guerreira. Com três meses, eu estava no avião, para realizar o sonho e não perder a oportunidade”, afirmou Ingrid.

Por fim, ela conta que recebeu todo o apoio da produtora do filme, que lhe liberava a cada 3 horas para dar de mamar para o seu bebê, mas garante que mesmo assim todo esse processo foi uma loucura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu fazendo aquela cena engraçada, de vibrador e eu sentindo aquele figurino molhando [de leite], e eu fazendo cena de orgasmo. Não combinava com o que estava vivendo. Foi perrengue mesmo, e quando era uma cena muito difícil, eu deixava o leite e minha mãe dava”, finalizou a atriz.