Amabylle Eiroa apaga postagem em que acusa Graciele Lacerda de ter perfil falso para atacá-la

A arquiteta é nora de Zezé di Camargo e tornou a brigar com Graciele nas redes sociais

Minhas fofoqueiras devem estar bem alimentadas, porque a treta não para! Amabylle Eiroa, nora de Zezé, usou suas redes sociais para fazer um post atacando Graciele Lacerda, dizendo que ela teria um perfil falso para atacá-la. A publicação foi apagada logo em seguida.

Amabylle é casada com Igor Camargo, filho caçula de Zezé. Em outubro, ela chegou a procurar uma delegacia especializa em crimes na internet para expor que Graciele seria a dona do perfil falso @prisciladantas568.

No último dia 9 de novembro, a esposa de Zezé chegou a fazer um Stories afirmando “o que estão fazendo com ela é muito grave”. Nos comentários da publicação, ela se defendeu: “Preciso esperar o processo para quando eu falar, tiver tudo nas minhas mãos e falar algo concreto. E não pela metade, como fizeram. Se eu tivesse feito eu admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Esso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso vai para frente”.