Alô imobiliárias campinenses teremos moradoras novas na cidade, Manu Gavassi, Anavitória e Pitty, ficarão perto de Sandy

Eu só queria estar em uma cadeira conversando com eles. Durante a série publicada hoje, 22, no Canal do YouTube da cantora no projeto, ‘Nós, Voz, Eles 2’, o episódio ‘Tudo Teu’, contou com a participação de Vitor Kley e Junior Lima.

Em um bate-papo muito descontraído, eles falam da cidade da cantora, Campinas, no interior de São Paulo. Sandy conta do interesse de Manu Gavassi, Ana e Vitória e Pitty de se mudarem para a cidade: “Comunidade Musical Campineira”, falou Sandy.

Eles disseram que Pitty procura por um terreno na cidade e que nessa brincadeira a Campinas terá todos os estilos musicais.