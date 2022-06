Allan Jesus se pronuncia sobre Luva de Pedreiro: “A ASJ não recebeu qualquer tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro

Após escândalo envolvendo a conta com R$7.500 de Iran Ferreira, empresário faz post e diz que vai mostrar a regularidade dos seus atos

Depois de fechar contratos milionários, descobrir que sua conta bancária tem apenas R$7.500 deve ser um choque. Foi isso que aconteceu com Luva de Pedreiro, em suas duas contas o valor não faz nem cócegas para o montante de R$1 milhão que recebeu de seu contrato com a Amazon. O empresário do influenciador, Allan Jesus, publicou uma nota explicando tudo.

“É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa – que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso com a verdade dos fatos”, iniciou o comunicado.

Allan ainda escreveu que vai mostrar toda a regularidade da empresa em relação ao dinheiro recebido pelos contratantes. Vale lembrar que o contrato entre a ASJ e Luva de Pedreiro deve seguir até 2026, caso não haja quebra por nenhum dos envolvidos.

A empresa de Allan Jesus deixa claro que até o momento não recebeu nenhuma notificação ou comunicação formal de que Luva de Pedreiro deseja quebrar o contrato.