Allan dos Santos é banido do OnlyFans: “Dar a bunda, pode; ser jornalista, não!”

Gente, eu sei que popularmente o Only Fans é um site de entretenimento adulto, mas, ao meu ver, nada impede que seus usuários publiquem qualquer tipo de conteúdo para os seus assinantes, porém, para tudo existem limites.

Recentemente, o blogueiro e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Allan dos Santos publicou em suas redes sociais que abriria uma conta no Only Fans, porém a mesma não durou muito tempo, isso porque Allan estava usando a plataforma para atacar o STF.

Diante disso, através do seu instagram, o blogueiro anunciou que sua conta na plataforma paga havia sido banida, afirmando que o banimento ocorreu sem nenhum motivo.

“Fui banido do Only Fans SEM EXPLICAÇÃO alguma: Dar a bunda, pode; ser jornalista, não! Literalmente: foda”, publicou Allan.