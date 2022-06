Allan Jesus, ex-empresário do Luva de Pedreiro, conta que ainda não recebeu o dinheiro dos contratos de publicidade

Empresário ainda disse em vídeo que Luva de Pedreiro sabe de uma terceira conta em conjunto com os sócios

O empresário do Luva de Pedreiro, Allan Jesus, se pronunciou diante ao bafafá que virou a conta de Iran Ferreira com apenas R$7.500. Allan contou que o Luva tem conhecimento de uma terceira conta que está endereçada para recebimento do dinheiro dos contratos de publicidade e que a conta ainda não recebeu nenhum dinheiro.

“Durante todo esse tempo fiz o trabalho com muito empenho e muita entrega. A respeito dos valores em conta, O Iran tem duas contas como pessoa física e uma como pessoa jurídica, na qual é a conta da nossa empresa e ele é sócio também, a conta foi criada esse ano e todos os acordos de publicidade está com essa conta como recebimento para que todos os sócios tenham acesso aos extratos entradas e saídas”, disse o empresário.

Allan ainda disse que o dinheiro dos contratos entrarão em conta a partir de julho de 2022. “Essa conta não teve nenhum recebimento, todos os nossos contratos somam pouco mais de 2 milhões de reais e nenhum pagamento ainda foi feito, todos os contratos de publicidade ainda não foram pagos”, contou.