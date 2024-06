Aline Wirley e Igor Rickli celebram o fim do processo de adoção

Que notícia mais maravilhosa, gente!!! O casal Aline Wirley e Igor Rickli finalmente concluíram seu processo de adoção de duas crianças. Eles anunciaram a grande novidade em um vídeo em suas redes sociais. Os atores já são pais de Antônio, de nove anos.

“A gente está tão feliz, meu Deus! Acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Christóforo e Will Christóforo”, comemoraram os dois. “Em breve, vocês vão conhecer eles, eles são muito maravilhosos”, complementaram.

No vídeo, eles filmaram as crianças ao longe, de maneira breve, e se declaram para os novos herdeiros. “Tchau, meu príncipe, pai te ama, tá, filho? Tchau, princesa!”, disse Rickli.

Segundo a ex-Rouge, tem sido um processo maravilhoso ver Fátima e Will se tornando irmãos de Antônio. “É muito especial ver eles integrados, num processo de adaptação dos três. À medida que o tempo vai passando, vejo que eles estão construindo uma ponte estruturada na confiança, no respeito, no afeto, na irmandade e no amor. Uma relação construída nos detalhes”, declarou a cantora.

“São muitos os processos e agora são irmãos. Irmãos são irmãos, rola briga, ciúmes, meu Deus, às vezes é um grande caos. Outras vezes, como esse momento, é só alegria e risadas infinitas pela casa”, acrescentou Aline.

“Quanta coisa nós cinco estamos aprendendo, quanto amor cabe no peito. A vida ganhou novas cores, novos sons, novo cheiro, novo jeito, e essa é a melhor vida que eu poderia ter”, finalizou.