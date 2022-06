A incrível jornalista, Aline Midlej, chama Nelson Piquet de racista ao vivo na Globo

Finesse da âncora do J10 da Globo News chamou a atenção dos telespectadores

Queria ter 1% da classe e da elegância de Aline Midlej na apresentação do J10 da Globo News. Ontem (28) a âncora do jornal comentou sobre o caso de Nelson Piquet em relação a Lewis Hamilton e não desceu do salto e nem se colocou ao nível de Piquet para rebater o racismo.

“Ele, como racista que foi e que é recebeu a resposta que ele merece”, disse a jornalista enquanto comentava os diversos comunicados de grandes marcas automobilísticas que não apoiavam a declaração de Piquet.

Para quem não sabe, Nelson chamou Lewis (sete vezes campeão mundial) de “neguinho” em uma entrevista no ano passado que só chegou ao conhecimento público no dia de ontem. A partir daí muitos veículos se posicionaram diante do fato.