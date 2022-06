Aline Campos se pronuncia sobre romance com Jesus Luz: ”Nunca me relacionei com Jesus quando ele era casado”

Influenciadora usou os stories para abrir o jogo diante a história de que teve um affair com o modelo enquanto ele namorava Carol Ramiro

Acompanhem o fio para não se perderem, porque nesse angu tem caroço. Aline Campos se pronunciou nos stories diante as acusações e kikiki de que teria um caso com Jesus Luz antes dele ter terminado sua relação com Carol Ramiro. Alguns internautas ainda disseram que as duas eram amigas, mas Aline desmentiu e disse que tinha uma conexão mais forte com o modelo, mas sempre respeitou a relação dos dois.

Odeio expor a minha vida, nesse sentido pessoal, evito polêmicas, mas neste caso eu escolhi vir aqui para falar e expressar o nosso lado da história. Sempre fui amiga do Jesus, tive uma conexão muito grande e de muito respeito, como amigos”, iniciou a influenciadora.

A musa ainda conta que sua relação com Ramiro se deu por Jesus. “Nunca fui amiga da Carol, sempre respeitei muito para passar segurança, porque mesmo que eu seja muito amiga de Jesus eu a respeitava firmemente. Sempre fui contra relacionamento com homem comprometido. Tudo na vida volta, estou com a consciência tranquila, nunca me relacionei com Jesus quando ele era casado”, confessou.

“Nossa conexão se expandiu e nos permitiu viver o que nosso coração estava pedindo para viver. Se fosse para escolher eu não escolheria, só que eu estou ouvindo meu coração e é isso que está acontecendo. Jesus é um cara foda, respeito sempre existiu, mesmo que ela tenha se decepcionado com esse momento que estamos nos permitindo a viver”, disse Aline,q ue se permitiu a viver um romence com o muso dos olhos azuis.