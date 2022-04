Quem era Aline Borel? Influenciadora encontrada morta com marcas de tiro

Aline ficou conhecida através de vídeos que fazia para a internet

Minha gente, tô chocada e a notícia não é nada boa. Aline Borel, ficou muito famosa por ser uma fábrica de memes, que ficou ainda mais conhecida com a pandemia. A influenciadora foi encontrada morta em Araruama ontem (21), no Rio de Janeiro, na Região dos Lagos do Rio, segundo a Polícia Civil.

A morena será sempre lembrada por sua energia ímpar. Vocês podem até não conhecer a personalidade pelo nome, mas tenho certeza que já se depararam com um áudio dela no TikTok ou Instagram, principalmente cantando Sandy e Junior.

quem é a sandy cantando imortal perto de aline do borel pic.twitter.com/XyKUr3csKT — c. (@camilyzer) April 22, 2020

Tem dúvidas de que Aline era um fenômeno? A influenciadora já participou do programa da Maísa no SBT e cantou uma das músicas que a fez ficar conhecida pelo Brasil, “É Cansativa a Vida do Crente”.

RIP Aline Borel pic.twitter.com/A3eh3DdTSQ — vini le vini  (@aqueleDrama) April 22, 2022

Ela passou um período fora das redes em 2019, e logo foi publicada uma nota dizendo que Aline sofria de depressão e fazia tratamento psiquiátrico. No Instagram, o perfil é seguido por famosos como Linn da Quebrada, Maisa Silva e Grag Queen, e já ultrapassa os 30 mil seguidores.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil na 118ª DP. A polícia ainda não divulgou informações sobre a linha de investigação.