Alienação parental: Alexandre Correa pede a prisão de Ana Hickmann

Vish! Alexandre Correa pediu a prisão de Ana Hickmann alegando alienação parental ao não conseguir pegar o seu filho para que passasse um período de férias com ele. Vale ressaltar que os advogados de Alexandre pediram que o menino seja entregue ao genitor imediatamente pelo cumprimento do que ficou acordado mediante ao juiz e a separação do casal.

Os advogados do empresário disseram que Ana se recusou a entregar o filho e teria sido configurado com antecedência que entre os dias 3 e 10 de janeiro, o menino seria retirado às 9h e devolvido às 18h por intervenção dos avós paternos.

A apresentadora teria permitido somente um rápido encontro para um lanche entre os dois no final da tarde. Ela teria alegado que viajaria e levaria o filho com ela. O empresário tentou chamar a polícia e o Conselho Tutelar para denunciar o descumprimento da decisão.