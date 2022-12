Alfonso Herrera pode não participar da turnê do RBD

Cantor conseguiu destaque por ser par romântico de Anahí como Poncho

Se tem uma coisa que movimentou a web nos últimos dias, foi o anúncio da turnê mundial do RBD, mas minhas fofoqueiras não deixaram de notar que Alfonso, o par romântico de Anahí na novela, não estava tão animado quanto os demais com o retorno. Desde que colocou fim no mundo da música ele tem se dedicado cada vez mais a atuação, o que pode deixar ele de fora do projeto.

Não podemos negar que ele tem exercido um ótimo trabalho em filmes e séries de grande sucesso como aconteceu em Ozark e Sense8, dois sucessos da Netflix.

Além disso, ele já está escalado para a produção do filme Rebel Moon, do cineasta de sucesso, Zack Snyder, conhecido pela franquia Batman.

Nada foi confirmado , mas já quero começar a acalentar o coração das minas fofoquerias fãs de RBD que pretendem assistir aos shows.