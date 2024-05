Alfonso Herreira, do RBD, pede ajuda para o Rio Grande do Sul: “Lamento”

Alfonso Herreira, que marcou uma geração pelo seu papel como Miguel na novela mexicana ‘Rebeldes’, usou suas redes sociais para prestar apoio e pedir ajuda pelo Rio Grande do Sul. Em vídeo, ele pediu para que seus seguidores levassem fundos para a região que sofreu com as cheias e enchentes.

“Lamento profundamente o que está acontecendo no Brasil, no estado Rio Grande do Sul. É realmente alarmante saber que centenas de milhares de pessoas foram afetadas pelas devastadoras inundações”, iniciou o famoso.

O ator ainda deu ênfase para a situação dos refugiados e pediu por ajuda com foco nessas famílias, que estão sendo muito afetadas pelas devastações das enchentes. “Entre essas pessoas estão famílias que vieram de seus países em busca de um lugar seguro no Brasil. E agora, infelizmente, eles são mais afetados por essa tragédia. É admirável o trabalho das equipes de emergência, dos voluntários e das organizações, incluindo o ACNUR, que estão trabalhando incansavelmente para ajudar aqueles que precisam”, disse ele.

Alfonso explicou o objetivo da organização e contou como ela atuará no Brasil com a tragédia no Rio Grande do Sul. “A ACNUR é uma organização da ONU para os Refugiados e é especializada a dar assistência em situações de emergência, como esta em particular. Seu trabalho é inestimável neste momento. Se é possível, eu te incentivo a fazer uma doação para apoiar os esforços da ACNUR e ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que perderam tanto. Cada doação faz a diferença e pode ajudar a prover assistência vital, como abrigo e itens essenciais”, disse o cantor.