Alexandre, marido de Ana Hickmann, é proibido de entrar na Record há 3 anos, saiba o motivo

Vish! A história de Ana Hickmann foi só a ponta do iceberg que relata uma história obscura de Alexandre Correa e o seu histórico bem agressivo. De acordo com o Notícias da TV, empresário está proibido de entrar na Record após ter uma discussão com o segurança de questionar a forma de identificação das pessoas que pudesse usar o estacionamento.

Daniel Castro ainda conta que o empresário não gostou nada de quando essa história veio à tona e que chegou a ameaçar o jornalista dizendo que iria “quebrá-lo” caso encontrasse ele. A Folha de S. Paulo orientou que o jornalista fizesse um Boletim de Ocorrência contra Alexandre, visto que era o jornal que ele atendia no momento.

Vale ressaltar que Alexandre já foi agressivo com outras pessoas, como Chris Flores e Adriane Galisteu e chegou a ser flagrado batendo em um motoqueiro em 2015.