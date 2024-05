Alexandre Frota sobre Davi do BBB 24: “Ele é uma farsa em tudo”

Alexandre Frota soltou o verbo sobre a postura de Davi, do BBB 24, diante das tragédias no Rio Grande do Sul. O ex-deputado disse que não acredita que o vitorioso do reality da Globo tenha ido para o sul do estado para ajudar as vítimas, mas sim engajar. Frota ainda ressalta que ele é uma farsa e dá razão a Wanessa no ‘Fofocalizando’.

“Estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para ficar amaciando. É uma farsa total”, disse ele. “Você falou aí que uma pessoa é uma farsa. Quem é?”, indagou o colunista. “O Davi. Eu acho ele uma farsa, sempre achei, independente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei”, explicou o ex-deputado.

“Foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido. A Wanessa não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu, ela não agrediu. Você sabe que a gente está morando em um país hipócrita, de falsos moralistas e é muito difícil”, Alexandre Frota continuou dando seu parecer sobre Davi Brito.

Alexandre ainda diz que a situação é muito grave e pede que as pessoas continuem ajudando. “Sinto muito, mas trabalhar é quem estava dentro da água, trabalhar é quem estava tirando as vítimas”, explicou ele. Apesar de Cariúcha ter afirmado que o ex-BBB estava ajudando, ele negou. “Não, ele não estava dentro da água, não”, afirmou.