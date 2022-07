Alexandre Frota responde a comentário de Cláudia Raia: “Não me esqueceu”

Atriz declarou no ‘Saia Justa’ sua insatisfação por ser lembrada como a ex-mulher de Frota

Caros leitores, devo dizer para vocês que estamos entre uma treta que já vem sendo uma questão tempos antes, o casamento de Alexandre Frota com Cláudia Raia. Hoje, os dois são separados e o burburinho que corre solto e veio a tona diante do ‘Saia Justa’ é que Cláudia Raia não gosta de ser lembrada como ex-mulher do atual deputado federal, a atriz ainda expôs Maria Monte no caso, mas recebeu uma invertida do ex-ator pornô.

“Lamento muito que a Cláudia Raia ainda não tenha me esquecido, com todo respeito acho que ela está errando e passando da curva, com o tempo está ficando engraçada, ainda colocou na fofoca Marisa, o mais interessante é a Astrid as gargalhadas (mais previsível impossível) as duas não sei quem são e o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada, pior do que os que fazem fofoca, só os que para para ouvi-las”, escreveu Frota.

O babado é tão sério que sobrou para Sabrina e Astrid, e digo mais, se ele conhecesse as outras apresentadoras, poderíamos ter certeza que elas também não escapariam da língua de Frota (no sentido de fatos, pelo amor de Deus!).

Já dei minha opinião aqui sobre esse fato, acredito que Cláudia errou em enfiar mais gente nessa história, expondo a vida sexual da cantora, Marisa Monte. Apenas.