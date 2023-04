Alexandre Frota afirma que revolucionou a indústria pornográfica no Brasil: “Por isso que tem um mercado antes e o mercado depois da minha chegada”

O ex-ator e ex-deputado federal confessa que quando trabalhava na produção de conteúdos adultos era obcecado por sexo.

Amores, tenho certeza que todos aqui sabem do passado do ex-deputado federal Alexandre Frota com a produção de conteúdos, não é mesmo? Porém, ao contrário do que muitos pensam, de acordo com o político ele foi o responsável por fazer uma grande revolução na indústria pornográfica.

Durante uma entrevista ao podcast “Brasil Para Maiores”, o ex-ator pornô revelou gostava de trabalhar para a indústria pornográfica e que chegava a ser obcecado por sexo.

“Eu não tinha família, morava sozinho, tinha dez namoradas, ia em festa, não tinha que dar satisfação pra ninguém. Eu vivi aquele mundo, gostava muito de fazer filmes, gosto muito de sexo, tinha obsessão por sexo. Hoje, não mais”, afirmou o ex-deputado.

Considerado até hoje como um dos maiores nomes da pornografia brasileira, Frota revela ter conquistado algus privilegios nos bastidores de seu antigo trabalho e afirma que ele foi o responsável por revolucionar e trazer profissionalismo para a industria do pornô no Brasil.

“Eu exigia bufê, quartos separados, maquiador, uma série de coisas. Virou uma produção… Um filme que eles faziam com dez pessoas, de repente passaram a fazer com 60. Nunca teve profissionalismo [no pornô] até minha chegada, por isso que tem um mercado antes e o mercado depois”, garantiu.

Por fim, orgulhosos de toda a sua trajetória, oex-ator afirma que não conhece outra pessoa que, assim como ele, tenha levando uma vida misturando o vício por dependências químicas com o vício por sexo, e que tenha se dado bem na vida.

“Aquele Alexandre Frota que existiu era outra coisa. Não conheço mais ninguém que tenha associado cocaína ao sexo e se dado bem. (…) Não tinha amanhã. (…) Vivia em curto-circuito”, finalizou o ex-ator pornô.