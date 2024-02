Alexandre Correa é obrigado a indenizar médico cubano que chamou de ‘petista’

Eita! Alexandre Correa ainda está respondendo pelos seus atos e dessa vez o STJ não aceitou o recurso usado pelo empresário. Ele tentava reverter uma condenação de 2019, que determinou que ele pagasse uma indenização de danos morais a um médico cubano após chamá-lo de ‘petista’.

De acordo com o Notícias da TV, a decisão foi assinada pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ. Os seus advogados de defesa disseram que ele teria feito apenas um desabafo nas redes por não ter gostado do atendimento médico, mas na verdade ele disse que o médico não servia para porr@ nenhuma.

A ministra não acatou os argumentos e disse que o recurso apresentou “controvésrias”. Sendo assim ele terá que pagar cerca de R$10mil ao médico Abel Alfonso Castro Soria. Na petição inicial o cubano pedia cerca de 200 salários mínimos que teria perdido após ser demitido.