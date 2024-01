Karol Conká manda indireta sobre comparações com Rodriguinho

A cantora também curtiu diversos comentários de internautas que também não concordam com tais comparações.

Amores, após ser extremamente comparada com o atual participante do BBB e ex-integrante do grupo Os Travessos, Rodriguinho, por causa da sua polêmica participação no BBB21, a cantora Karol Conká resolveu utilizar as suas redes sociais para mandar uma indiretinha para os internautas que tem feito tais comparações.

“Bom dia! Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilite vocês de fazerem comparações desnecessárias”, twittou a cantora.

Além disso, internautas notaram que Karol também curtiu alguns comentários que enaltecem a sua mudança de atitudes após a sua caótica participação no BBB. Confiram algumas dessa publicações:

“Até porque você é uma nova mulher! Já limpou, limpou, limpou toda a energia negativa”, comentou uma fã.

“Eu diria que precisamos pedir inteligência primeiro pra essas pessoas, depois a gente pensa em pedir criatividade”, disse outro.