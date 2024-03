Alexandre Correa detona Edu Guedes: “Talarico, safado, sem-vergonha”

O empresário, inclusive, afirmou que o chef de cozinha irá responder na justiça, juntamente com Ana Hickmann.

Eitaaa! Amores, através de seus stories do instagram, nesta segunda-feira (04), o empresário e ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, decidiu mandar um recado detonando o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, que supostamente estaria vivendo um affair com a loira.

“Fala galera, tudo bem? Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada”, iniciou Alexandre, que logo em seguida continuou detonando o apresentador.

“Isso, alicia a mulher casada, não é verdade? É verdade, sei sem vergonha, safado. Não o suficiente, põe o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você, rapaz”, continuou o ex-marido de Ana Hickmann.

Por fim, o empresário promete que processará o chef de cozinha: “Você ainda vai amargar um processo por fraude processual, tá. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann. Pega esse recado pra você”.