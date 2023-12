Alexandre Correa desistiu de ter guarda compartilhada do filho

Temos um novo capitulo do caso Ana Hickmann, meus amores. Pois, acabei de saber que o marido da apresentadora, Alexandre Correa desistiu da guarda compartilhada de Alexandre Júnior, seu único filho com Ana Hickmann, almejando regularizar as visitas. Mas a ação de alienação parental contra a apresentadora continuará, alegando que ela impede o contato entre pai e filho, conforme confirmado pela defesa de Correa.

Numa entrevista à revista Quem, Enio Murad, advogado do empresário, esclarece que foi Correa quem propôs encerrar a disputa pela guarda, buscando apenas a regulação de visitas, não uma estratégia de alienação parental.

Murad critica Ana Hickmann por não permitir que Alexandre veja o filho, destacando que o único objetivo da ação é possibilitar esses encontros. Ele ressalta que a exposição pública inadequada do ex-marido pela apresentadora vai contra a lei de alienação parental. O advogado enfatiza a falta de bom senso de Ana ao não permitir as visitas e justifica a ação de alienação parental como a única alternativa para garantir o direito de Alexandre de se encontrar com o filho.