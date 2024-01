Alexandre Correa abre boletim de ocorrência contra a ex-cunhada

Vish! A treta na família de Ana Hickmann ganhou uma nova faceta essa semana como seu ex-marido, Alexandre Correa, abrindo uma denúncia e fazendo um Boletim de Ocorrência contra a irmã da apresentadora, Fernanda Hickmann. De acordo com o site Notícias da TV, ele foi à delegacia para denunciar uma transferência de R$40 mil de uma de suas empresas da família.

Alexandre ainda conta que não foi informado sobre a transferência antes do ocorrido. Além disso, ele apontou que a ex-cunhada estaria morando em um imóvel que pertence a ele e Ana sem pagar aluguel.

“Enquanto Alexandre Correa vende objetos pessoais para sobreviver e sofre bullying público e nacional após ser injustamente acusado de desviar recursos de seu próprio patrimônio por sua esposa, a irmã da apresentadora apropria-se ilegalmente de R$ 40 mil de suas empresas e do lucro pertencente ao casal sem autorização do proprietário-sócio”, informou o advogado do empresário, Envio Murad, em nota ao Notícias da TV.

A equipe de Ana Hickmann rebateu as acusações e defendeu Fernanda Hickmann. “Fernanda Hickmann é prestadora de serviços do Grupo Hickmann e recebeu a quantia de R$ 40 mil para o pagamento de funcionários, contas e despesas, de maneira contabilizada e comprovável. Não há, portanto, desvio ou apropriação de tais valores. Todos os esclarecimentos estão sendo prestados às autoridades”, informaram.