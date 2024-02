Alexandre Corre sobre Ana Hickmann: “Enquanto estou vendo meu filho fracionado, ela está chupando o pau do Edu Guedes faz tempo”

Que isso? Alexandre Correa perdeu a compostura e liguei na hora para averiguar essa história com minha amigas do Leblon. As fofoqueiras ficaram ligadas nas informações do jornalista Feltrin, com quem Alexandre soltou o verbo e contou detalhes sobre sua vida pessoal. O ex-marido de Ana Hickmann compara a vida dos dois e o destino de cada um após as acusações de agressão.

“Enquanto ela estava em uma mansão, eu tô em 35 metros, enquanto ela está com belos carros, eu estou com carro velho, tenho que ver meu filho fracionado e cada vez que vejo meu filho é um parto. Enquanto estou aqui em uma solidão completa, ela já está chupando o pau do Eduardo Guedes”, disse em aúdio ao jornalista.

O vídeo em que Ricardo Feltrin mostra os áudios do empresário está no seu canal do Youtube e ele revê os fatos do casal e revisita toda a história polêmica dos dois.