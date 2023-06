Alessandro Lo Bianco detona Cátia Fonseca: “Você sabe que se você não conseguir enfraquecer o nosso programa o seu não vai”

O colunista reclama de frequentemente ser desmentido pela apresentadora, e em seguida ela utilizar seus furos no programa Melhor da Tarde.

Gente! E essa briga entre os programas de fofoca? Recentemente, o jornalista Alessandro Lo Bianco, que é colunista do site IG e do programa A Tarde é Sua, gravou um vídeo detonando a apresentadora do programa Melhor da Tarde, Cátia Fonseca, afirmando que ela sempre o chama de mentiroso e pois, sem dar seus devidos créditos, pauta o seu programa com os furos que ele noticia.

“Já faz muito tempo Cátia, que você vem falando que eu faço fake news, que eu minto, que eu não escuto todos os lados.. Então vamos lá”, iniciou o jornalista.

Logo em seguida, ele fez uma lista de furos que ele havia dado com antecedência e que, segundo ele a apresentadora deu como mentiras e após a confirmação dos fatos repercutiu em seu programa sei lhe dar créditos, como a herança de 30 milhões que o pai do Cazuza deixou para o irmão do cantor, a saída dos apresentadores Tiago Leifert, Faustão e Fernanda Gentil e dos atores Antonio Fagundes e Fernanda Montenegro da Globo e a briga entre os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Continuando, Lo Bianco afirma que para tentar manter uma audiência, ainda que péssima, a equipe da apresentadora adivinha as notícias e simplesmente coloca no programa, sem investigar ou ao menos se aprofundar.

“Muitas vezes, no desespero, você adivinha e coloca rápido aí no ar, porque você sabe que se você não conseguir enfraquecer o nosso programa o seu não vai, talvez daí a audiência que você está entregando para o Datena esteja péssima, né? Até porque o A Tarde é Sua, muitas vezes têm terminado o programa cinco da tarde, quatro e meia, com uma audiência superior ao Datena”, declarou Alessandro, que continuou reclamando da postura de Cátia em relação a ele e as suas notícias.

“O que eu queria te falar Cátia, é que você diz que eu faço fake news mas recentemente eu dei um furo no a Tarde é Sua, dizendo que o cabeleireiro da Ana Maria Braga foi demitido, e que estaria se encontrando com a Ana em um hotel, aí o cabeleireiro gravou um vídeo confirmando tudo, o que que você fez? Você colocou o seu colunista para da essa notícia, falando ‘de acordo com um colunista do IG’, porr* nenhuma Cátia, essa notícia eu dei como colunista do A Tarde é Sua, ela nunca foi publicada no IG, meu amor”, continuou.

Como se estivesse dando um conselho para a apresentadora, o colunista afirma que o problema do Melhor da Tarde é a sua direção e tira vantagens, dizendo como as coisas funcionam em seu programa.

“Olha Cátia, deixa eu te dar um recado, o problema aí é a direção. Nós temos um diretor incrível no nosso programa, que olha pra frente, não fica olhando pros lados, e sabe qual é o resultado disso? A gente fica lá na frente. E é por isso que quando a dona Inês vai participar do seu programa como plateia, ela vira pra você e fala ‘ olha, mas já falaram que vai acontecer outra coisa, eu vi na Sonia Abrão’, é por isso, público costuma acompanhar quem está olhando lá na frente”, debochou.

Por fim, Alessandro volta a afirmar que, ao seu ver, o problema que existe no programa da Cátia é a direção e ironiza dizendo que ainda não vai cobrar um salário por criar as pautas que entrarão no ar durante os episódios do programa.

Então Cátia, tantas vezes que você já me desmentiu e na sequência deu aí as minhas matérias, inclusive eu vi que eu falei da Fátima Bernardes, que ela pode deixar o The Voice, e você abriu o seu programa com essa notícia, né? Enfim, por quanto eu não vou cobrar um salário de vocês aí não, vou continuar pautando aí vocês de bom grado, ta bom? Confirmando ou desmentindo, eu acho que o problema aí é de direção. Um beijo!”, finalizou o colunista.