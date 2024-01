Alessandra Scatena chora a morte do marido: “Fundo do poço”

Alessandra Scatena quebrou o silêncio e contou detalhes sobre sua nova fase após a morte do marido. Em entrevista para o Fofocalizando, ela chora e conta que foi ao fundo do poço após a morte de Rogério Gherbali.

“Eu fui pro fundo do poço. O fundo, do fundo, do fundo. É um deserto muito grande. Eu me apeguei mais ainda em Deus. Ele me ajudou e me ajuda até hoje”, declarou ela.

“Depois de um mês que o Rogério se foi, eu tive três hérnias de disco. O luto, a depressão, eu acamada a base de remédios fortes”, disse ela. Scatena ainda disse que segue com sintomas, como a perda de memória. “Eu não lembro de pessoas do meu convívio. Eu olho e não sei o nome. Eu fui gravar um comercial e não conseguia verbalizar o que estava lendo. Hoje eu estou me reerguendo”, escreveu ela.