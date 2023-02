Alessandra Ambrósio revela porque nega convites das escolas de samba: “Não sou uma sambista”

Modelo contou que precisaria de muitas aulas para sair para a avenida

Da passarela para o carnaval do Rio! Alessandra Ambrósio soltou o verbo e revelou o motivo de não aceitar o convite de sair desfilando para as escolas de samba do Brasil. A top model disse que precisaria de muito ensaio e ainda disse não ser uma sambista nata. Eita!

“Vou confessar que eu tenho medo, porque eu não sou uma sambista. Eu teria que ter muita aula para ir para a avenida”, disse à Caras

Ambrósio ainda foi questionada se voltaria ao Brasil. “Eu não consigo voltar agora porque meus filhos estudam lá, tem uma vida lá, então para mim é muito difícil. Eu gostaria muito de voltar a morar no Brasil, mas agora realmente não tem como”, revelou.