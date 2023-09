Alemão alterado na porta da delegacia: “Vocês são um bando de urubus do caralh*”

O ex-BBB foi levado a Delegacia de Polícia de Copacabana após ser preso por causa do porte de armas

Estava eu aqui fazendo minha corridinha matinal no Leblon e aí descubro que Alemão, ex-BBB, está causando na porta da delegacia de Copacabana após ser preso por porte de arma. O loiro foi bem grosso com os repórteres e chegou a dizer que se defender no Brasil causa problemas. Alemão ainda diz que os repórteres são um bando de urubus.

“Jpa que vocês estão fazendo esse favor pra mim, eu vou fazer esse favor para vocês. Vocês são um bando de urubus do caralho,isso que vocês são. Minha querida, saia com todas suas joias no Rio de Janeiro, aproveite essa cidade maravilhosa”, disse.

Ele ainda completa: “Iria me defender, minha querida, eu sou pouco ameaçado, eu sou pouco extorquido. Boa sorte, sai aí, vai lá. Faz um favor pra mim? Vai tomar no meio do seu c*. Quem já foi assaltado aqui no Rio de Janeiro? Se defender é um problema grave aqui no Brasil. Vão lá no De Luca perguntar por que ele deixou o amigo lá no chão”, finalizou.