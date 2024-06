Além de The Masked e Saia Justa, Eliana deve apresentar programa de vendas da TV Globo

Amores, a nossa amada Eliana tá chegando com tudo na TV Globo. A contratação da loira vai muito além do quadro artístico da empresa, mas também será um grande triunfo no quesito publicidade e negócios.

A apresentadora vai estar à disposição das atrações de TV aberta, canais pagos e no digital. A Globo também será responsável pela representação comercial da artista, com exclusividade.

Isso significa que qualquer negociação de Eliana com marcas ou acordos para campanhas publicitárias, inclusive postagens nas redes sociais da apresentadora, serão acordados diretamente pela Globo. Assim como fizeram com os ex-participantes do BBB 24.

A Rede Globo tem grandes expectativas com o potencial de Eliana entre os anunciantes. Como sabemos, a apresentadora sempre atraiu diversas marcas ao longo de sua carreira, por esse motivo que a emissora quer aproveitar de seu carisma e alcance entre o público para divulgar seus produtos e serviços.