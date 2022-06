Casamento de Dorinha com Davi é marcado por surto e revelação bombástica

Iolanda revela que já transou com noivo e deixará convidados chocados

Minha gente, Além da Ilusão está entregando sem prometer nada e a gente não esperava isso, minhas noveleiras de plantão, se liguem nos próximos capítulos, porque o negócio vai esquentar. Dorinha, Larissa Manoela, vai realizar o grande sonho de se casar com Davi, Rafael Vitti. Vale lembrar que esse sonho caminha desde sua irmã morta pelo pai, Mathias, Antonio Calloni.

No dia do casamento da modista, quem ajuda mocinha a se arrumar para a cerimônia é Heloísa, Paloma Duarte, que dá o toque final na produção da noiva colocando em seu braço uma pulseira que seu pai deu à Elisa, Larissa Manoela, quando ela completou a maioridade.

Como a gente já sabia, ou imaginávamos que poderia acontecer, Mathias tem um surto psicótico e não vai conseguir entrar com a filha na igreja. A notícia nem abala muito Dorinha que não vê a hora de chamar Davi de seu e partir para a lua de mel (risos).

O que já começou mal, vai ficar ainda pior quando Iolanda, Duda Brack, revela que já dormiu com Davi/Rafael, colocando o fim na alegria do casal que não foi tombada nem pela notícia do surto do pai.

Todos na igreja ficarão chocados com a revelação na hora do “vamos ver”. Os capítulos do casamento de Dorinha estão próximos, então colem nesta novelinha que a treta vem à cavalo.