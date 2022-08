Além da Ilusão: Isadora engravida de Davi, Matias forja a própria morte. Confira detalhes do último capítulo

Foi uma novela fofa, mas teve muita ‘haja coração também’. O último capítulo de ‘Além da Ilusão’ será marcado por vários filhos chegando, isso mesmo terá algumas adoções e gravidezes. Segundo o Notícias da Tv, após a passagem do tempo de cinco anos Isadora (Larissa Manoela), irá aparecer com uma aparecia mais velha e grávida de Davi (Rafa Vitti), o que irá marcar o final feliz do casal.

Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes) irão adotar uma garotinha de oito anos, Olívia (Debora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo) também irão adotar, porém, serão duas crianças. Letícia (Larissa Nunes) e Bento (Matheus Dias) também terão um bebê e já aparecerão com ele no colo. Todos estão muito felizes no fim da novela.

Mas nem tudo serão flores, após forjar a própria morte, Matias (Antônio Calloni) aparecerá vivo na trama, ela irá visitar o túmulo da filha falecida, Elisa (Larissa Manoela) e fará um desabafo. Essa será a última cena da novela segundo o Observatório Tv.