Aleluia arrepiei: Peões acreditam em sinal divino na Fazenda

Lucas dividiu seu testemunho e Thomaz ficou feliz da vida

É pra glorificar de pé, igreja! O aleluia, arrepiei de Rafa Kalimann, está diferente nesta edição da Fazenda. Em conversa entre os peões da casa, Lucas contou que começou a orar perto do fogo durante a prova, pedindo um sinal divino. De acordo com o peão, o fogo subiu e Thomaz não deixou de ficar feliz da vida com o “sinal”.

“Quando eu encostei perto do fogo o que aconteceu? Estava chovendo horrores lá, está chovendo muito, encostei perto do fogo e comecei a orar, pedir. O fogo estava baixinho”, disse Lucas.

O rapper Pelé ainda confirmou a história. “Juro por tudo que é mais sagrado, pelo meu filho, pensei: ‘Só quero uma confirmação'”, declarou.

Thomaz Costa que saiu da vida do Only Fans saiu felizinho da vida com o relato. Um novo homem.