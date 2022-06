Alcides esquece Gusta com encantos de Bruaca

Mãe de mocinha do Pantanal vai seduzir peão que chega a trocar de fazenda por causa da esposa de Tenório

Olhos só para Bruaca. Alcides, Juliano Cazarré, esquece Guta, Julia Davila, no melhor estilo, saindo com a mãe da mocinha do Pantanal, Maria Bruaca, Isabel Teixeira. Ele não só vai ter olhos para Bruaca, como vai pegar fogo com a mulher do seu chefe, Tenório, Murilo Benício.

O enfeite na cabeça de Tenório veio a calhar, afinal depois de se declarar para a filha do “chifrudo” e levar uma invertida da garota, ele vai focar na mãe da menina, procurando alento para o fogo que faltava pouco para pegar entre os dois.

A personagem de Maria Bruaca ganhou ainda mais fãs depois que o personagem de Murilo Benício levou a sua segunda família para morar junto dele debaixo do mesmo teto que Bruaca. A partir daí a mulher se rebelou contra o marido e tem demonstrado ser uma nova Maria.

De Levi a Alcides, Bruaca vai cair nos braços do peão sem nem exitar, afinal os dois já tinham trocado olhares e a mãe de Guta chegou a sentir o “respeito” da fivela de Alcides.

A história vai ganhar tal ponto que Maria vai pedir para o empregado esquecer que o que eles têm não pode ir mais para frente. Então ele decide trocar de fazenda e começar a trabalhar para Zé Leôncio, Marcos Palmeira.