Alça de vestido de Dakota Johnson arrebenta e ela quase paga peitinho ao vivo

A gente já conhece o corpo de Dakota Johnson por causa de sua personagem de grande sucesso em ‘Cinquenta Tons de Cinza’, mas a atriz passou por apuros com a alça do seu vestido arrebentando ao vivo enquanto ela dava entrevista no programa Jimmy Kimmel Live.

Dakota já estava segurando o vestido após uma das alças da peça arrebentar. “Dakota, seu vestido acabou de soltar. Você está bem? Devo pegar um pouco de fita adesiva?”, perguntou o apresentador Jimmy Kimmel, aos risos.

Ao que parece, a artista levou a situação na esportiva. “Meu vestido simplesmente soltou. Bem, eu vou apenas segurá-la”, disse Dakota, após tentar consertar a peça sem sucesso. Quase pagou peitinho em plena tv americana.