Alane surpreende ao revelar que se aproximou de Mc Binn após BBB 24

Alane Dias, ex-BBB, esteve no PodDelas e juntei minhas fofoqueiras para vermos de pertinho o que a gata iria falar na entrevista. A musa revelou que tornou-se mais próxima de Mc Binn, o que não deixou de plantar uma leve pulguinha atrás da orelha.

Respondendo perguntas e internautas, Alane disse que teve sua amizade com Beatriz Reis e Matteus Amaral fortalecida após o BBB. “A da Bia. Era muito forte lá dentro, e segue sendo muito forte aqui fora. Eu amo a Bia. O Matteus também é uma pessoa que mora no meu coração, um irmãozão”, contou Alane, que ainda se declarou para o gaúcho.

“Eu tenho três irmãos, e eu falava lá dentro que eu queria que meus irmãos se espelhassem no Matteus, no cavalheirismo dele, na forma respeitosa que ele lida com os outros. Ele é muito admirável”, disparou Alane.

A ex-sister então revelou sua aproximação de MC Binn após o programa, mesmo que eles não tenham sido próximos durante o reality. “Eu falo com muita gente, sabia? Eu falo às vezes com o Binn, que é uma pessoa que eu não falava tanto lá dentro e falo aqui fora”, contou Alane.