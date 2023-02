“Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá”, dispara Luana Piovani

Atriz deu detalhes sobre o processo movido contra seu ex-marido, Pedro Scooby, que tenta pegar a guarda das crianças

A vida de Luana Piovani não é fácil e nós sabemos bem disso. Alguns dias atrás eu contei para vocês que ela estava enfrentando o processo movido pelo seu ex´marido, Pedro Scooby, que tenta pegar a guarda das crianças. Luana se defendeu nas redes sociais e disse que ele quer silenciá-la, pedindo apoio de diversas outras mães solos pelo país.

“Por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro. Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá”, disse, em nova publicação.

No processo, Pedro alega que ela expôs as crianças na internet e a decisão proíbe “qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum” e reforça que “os conflitos devem ser resolvidos no âmbito familiar”.