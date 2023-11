”Ainda bem que Deus me deu coragem para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas”, afirma Ana Hickmann

A apresentadora conta novos detalhes sobre sua relação abusiva com Alexandre Correa e relata como eram as críticas do marido pelo seu corpo

Ana Hickmann deu detalhes de sua relação abusiva com seu marido e quando eles saiam de viagem. A apresentadora disse, em novos trechos da entrevista do ‘Domingo Espetacular’, que Alexandre sempre estava de olho em seu peso e nas coisas que ela comia para não ser muito calórico. Ela ainda agradece a Deus por ter te dado forças para quebrar o ciclo vicioso. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/11/28095538/WhatsApp-Video-2023-11-28-at-07.31.14-1.mp4 “Nas férias ele dizia: ‘Ih, presta atenção, já subiu na balança? Presta atenção, tá? Isso aí é calórico’. Eu enxergava algumas coisas, mas eu me deixava por outras e ele fazia que as pessoas ao meu redor o apoiassem por isso. Ainda bem que Deus me deu coragem para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas’, disse. Vale ressaltar que Ana confirmou que pretende se divorciar de Alexandre Correa após tudo que ela passou e está fazendo tudo isso com o apoio da Lei Maria da Penha.