PARA TUDO! Modelo baiana, Aila Vitória está confirmadíssima no ‘Soltos em Salvador’

A gata tem um jeito de ter uma personalidade fortíssima…

E eu ‘tô MUITO animada para o ‘Soltos em Salvador’ e não vejo a HORA da Prime Video soltar todos os episódios para maratonar! Mas enquanto não disponibiliza, eu vou aqui contando o que sei sobre os participantes da edição, né? E vamos falar sobre Aila Vitória?

A modelo é baiana e tem 22 aninhos — mas jamais que eu daria essa idade devido ela ter uma personalidade fortíssima que parece que tem uns trintinha. Radicada em São Paulo, Aila trabalha como modelo e influenciadora digital e adora seduzir meninos e meninas nas festas que frequenta. Ou seja, ela pega geeeeeeeeeeeral e isso é TUDO para um reality show de pegação, né?

E ó, ela é super ligada em Astrologia, pois seu nome no Instagram (@ailavitoria) tem um emoji de seu signo e ela já deixa claro em sua bio: preta, baiana e canceriana. Então já sabemos que ela é aquela que briga e chora logo em seguida.

Aila é embaixadora da Always Brasil, marca de absorventes e também é estudante de moda. Um tudo né?

Na edição de Salvador, Ricardo, gerente do bar em Floripa, tem a oportunidade de expandir o negócio para a capital baiana e recruta um grupo de amigos para trabalhar no empreendimento durante as férias. Novos nomes chegam ao time, devido à falta de disponibilidade de alguns. Os novos episódios, que serão nove no total, terão 45 minutos de duração e pegação!