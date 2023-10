Aguinaldo Silva tem novela em análise na Globo

A trama conta a história de uma família formada por avó, mãe e neta e todas engravidaram na adolescência

Nesta manhã de segunda (16) recebeu a notícia enquanto buscava meus pães para o café da manhã que Aguinaldo Silva está com uma trama em análise na cúpula da Globo. O que me estranha é que o autor de novelas saiu da emissora em 2020. As más línguas contam que ele estaria com a trama sendo avaliada para o horário nobre, ou seja, o das 21h.

A novela pode levar o nome de ‘Três Graças’ e conta a história de uma família formada pela avó, mãe e neta e todas elas engravidaram na adolescência, tendo que criar os seus filhos sozinhas.

Acompanharei essa história de perto e contarei tudo a vocês das possíveis novidades.