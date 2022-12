Águas passadas: Medina e mãe se abraçam em vídeo

Simone Medina usou as redes sociais para publicar um vídeo em que parabeniza o filho pela performance no surf

Medina deu e dá o que falar aqui nessa coluna, isso é inegável, né? A boa notícia é que o clima natalino chegou em sua família e parece que toda treta que sabíamos do passado não serve mais para os tempos atuais, afinal sua mãe até publicou um vídeo parabenizando e abraçando o filho diante de sua performance no mar.

“Filho hoje você completa 29 anos, desejamos a você muito amor, paz, saúde e alegrias. Que Jesus possa se revelar de uma maneira especial para que todos os propósitos Dele se manifestem na sua vida!!!!!!!”, escreveu Simone em um vídeo em que ela dá um abraço emocionante em Medina.

A matriarca ainda deseja que ele faça a mudança no mundo e que a nova estação o faça feliz. Vale ressaltar que a treta toda tem a ver com o casamento do filho com Yasmin Brunet, o qual a mãe não apoiava e as duas já trocaram farpas na internet.