“Aguardo todos no próximo para celebrar a vida no Carnaval da Cura”, dispara Preta Gil

Cantora disse que em 2024 vai celebrar os 15 anos de Bloco da Preta

Depois de dar o que falar comunicando que esse ano o Bloco da Preta não sairia fazendo a alegria de muitos fãs de carnaval, a cantora alegrou o coração dos carnavalescos dizendo que está ansiosa para o seu retorno em 2024. A musa usou as redes sociais para dizer que vai celebrar o Carnaval da Cura, ressaltando que ela enfrenta o tratamento de um câncer.

“Hoje, a essa hora, estaríamos abrindo nosso Carnaval com o tradicional desfile do Bloco da Preta no Rio de Janeiro, cidade onde o Bloco foi fundado e desfilou pela primeira vez em 2010! Mas por um motivo inesperado de força maior, nosso gigante não vai tomar conta das ruas esse ano!”, iniciou ela.

A musa ainda continuou: “Aguardo todos no próximo para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta! Em breve nos encontraremos! Amo vocês!!! Meu amor por essa festa é enorme, fica aqui meu carinho a todos os profissionais que ajudam a colocar esse gigante na avenida, músicos, técnicos, produção, fiscais, seguranças, ambulantes , Policiais, Guarda Municipal, Riotur, órgãos da Prefeitura. A gente numa só estrada é bem mais forte!”, ressaltou.