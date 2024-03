Água da casa de Luana Piovani é cortada por falta de pagamento

A atriz teve um problema com o seu banco o que acabou fazendo com que ela passasse por esse e outros perrengues.

Socorro! Eu estou morrendo com os stories que a atriz Luana Piovani publicou em suas redes sociais, revelando que a água da sua casa foi cortada devido a um problema que ela teve com seu banco.

“Cara, pensa em alguém estressada. Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim ao supermercado essa bomba desse banco não funciona. Vou marcar de novo aqui o Millennium. Outro dia que eu reclamei eles vieram aqui [dizer]: ‘Ah, espero que tudo esteja bem’. Eu falei: ‘Bom, agora voltou a funcionar o meu MB WAY, mas não estava funcionando'”, iniciou Luana.

Continuando, Piovani conta que tanto o seu cartão de crédito quanto o seu de cartão de débito não estão passando, o que fez com que ela deixasse todas as suas compras no supermercado. Além disso, ela afirma que irá novamente ao banco para tentar resolver essa situação.

“Bom, o meu cartão de crédito não passa, não consigo passar com o MB WAY, que aqui no caso seria o débito. Eu deixei minhas compras no supermercado, vou ter que ir amanhã pessoalmente de novo pela terceira vez ao banco para saber o que está acontecendo que eu não consigo acessar o meu dinheiro. Daí eu chego lá, aquele gerente olha para mim com uma cara de ‘Lá vem ela de novo’ e eu com uma cara de nem sei do que, de querendo comer o fígado de alguém”, finalizou a atriz.