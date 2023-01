Agroboy e vaidoso; conheça Gustavo Benedetti do BBB23

O fazendeiro faz sucesso nas redes sociais ao exibir a vida simples do interior e o contato com os animais.

O mato-grossense de 27 anos é empresário e trabalha na fazenda da família com o pai. Nascido e criado até os 13 anos em uma vila de aproximadamente quinhentos habitantes, decidiu se mudar para uma cidade maior ainda na adolescência. Para se sustentar, trabalhou como pedreiro até que conseguiu recursos financeiros para abrir uma empresa de material de construção civil.

Quando estava mais velho foi estudar em Curitiba, mas ao retornar decidiu não seguir na área que se formou. Mesmo com rotina puxada na fazenda, o integrante do grupo Pipoca não deixa de se cuidar, malha de domingo a domingo. Esse com certeza vai bater carteirinha na academia. Além dos cuidados com corpo, ele não dispensa os cuidados dermatológicos em seu belo rosto.

O jovem promete se jogar nessa temporada e não descartar um envolvimento romântico dentro do confinamento

Solteiro, o jovem promete se jogar nessa temporada e não descartar um envolvimento romântico dentro do confinamento. Antes do BBB, ele teve um vídeo que viralizou com um de seus cavalos de estimação e desde que bombou nas redes sociais, ele recebe entre até mil mensagem diariamente. Esse com certeza vai fazer sucesso com mulherada dentro e fora da casa.