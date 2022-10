Agora é oficial! A novela Rei do Gado será reprisada na TV Globo a partir do dia 7 de novembro

A trama já vai para a sua quarta exibição na emissora.

Finalmente a TV Globo tomou a decisão que todos nós estávamos esperando. A emissora bateu o martelo e enfim definiu a data de estreia para a nova reprise da novela ‘O Rei do Gado’.

O primeiro capítulo da trama vai ao ar no no próximo dia 07 (novembro), por volta das 17h10. Ela substituirá a novela ‘A Favorita’, a atual reprisada pelo programa ‘Vale a pena ver de novo’.

A novela, que já vai para a sua quarta exibição na emissora, é dividida em duas fases e conta a história do pecuarista Bruno Mezenga, que é interpretado por Antonio Fagundes, com a boia-fria Luana, que é interpretada pela atriz Patrícia Pillar. Com o objetivo de atender aos apaixonados por tramas rurais, a novela foi escalada após o complexo Globo perceber a repercussão e audiência alcançada com o remake de ‘Pantanal’.