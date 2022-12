Agora com carro de som, irmãs de Deolane pedem que a irmã peça para sair da ‘A Fazenda’: “Toca o sino!”

A passagem de acesso à portaria da sede do programa foi barrada, para impedir que carros de som chegassem ao local.

E elas não desistem! Após informarem ao público que a emissora não liberaria a irmã e nem a avisaria sobre o estado de saúde da matriarca da família, as irmãs Bezerra optaram pela forma mais tradicional de tentar falar com os confinados.

Através de um carro de som, eles imploraram que a irmã deixasse o reality, reforçando o estado de saúde de Solange Bezerra.

“Vem embora, Deolane! Toca o sino, Deolane! Sua família tá te esperando! Toca o sino, Deolane! Sua mãe tá te esperando no hospital. Toca o sino, Deolane”, implorou uma das irmãs.

🚨GRAVÍSSIMO: Irmãs da Deolane estão com um carro de som pedindo pra ela desistir de A Fazenda. pic.twitter.com/69q9Tf7HJO — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

Após serem barradas de chegar com o carro de som pelas ruas convencionais, ironizando a atitude do funcionários da Teleimagem, que é terceirizada pela Record TV, a irmã mais velha da peoa, Daniele Bezerra alfineta, uma vez que eles arranjaram outra forma de tentar entrar em contato com Deolane.

“Não entra não carro de som na Record? Entra, viu? Direito de ir e vir e de livre manifestação. Não entra quando você não sabe o seu direito. Entra, tá aqui. Processa agora!”, alfinetou.