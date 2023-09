Agnaldo Rayol dá as caras nas redes sociais após sumiço e comunica alta

O cantor enfrentou um quadro de pneumonia ficando 11 dias internado em um hospital em São Paulo, ele compartilhou um vídeo comemorando a alta que recebeu

Foi só eu falar do meu querido amigo, Agnaldo Rayol, que ele deu as caras na web. O cantor apareceu para comemorar a alta que recebeu do hospital em que estava internado há 11 dias por conta de uma pneumonia. Nesta quinta (21), ele surgiu para contar a notícias aos fãs e amigos.

“Estou falando com vocês nesse momento com alegria. Estou saindo agora do hospital Sírio Libanês, onde vim tratar uma pneumonia. já estou bem. Agora estou indo para casa”, disse ele, que está com 85 anos de vida.

“Quero agradecer muito, não só as pessoas do hospital que me trataram muito bem, mas as pessoas que souberam e vieram me agradar, me visitar, me dar um abraço. Estou muito feliz. Estou falando com vocês, para aqueles que souberam, mas não puderam estar junto, que está tudo ótimo, está tudo bem. Quero dizer que brevemente, graças a Deus, vamos estar todos juntos. Grande abraço, obrigado por tudo”, afirmou ele.