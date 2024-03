Agentes do BRT Seguro são atropelados por carros oficiais da ALERJ na Avenida Brasil

Que horror, meu Deus. Olha só o que aconteceu com dois agentes do BRT Seguro na manhã desta última sexta-feira (15), eles ficaram feridos depois de terem sido atropelados por carros oficiais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na Avenida Brasil.

Tudo isso aconteceu na altura da estação de Vigário Geral, Zona Norte do Rio quando os agentes faziam o patrulhamento no corredor Transbrasil quando notaram quatro carros transitando irregularmente na parte que é exclusiva do BRT.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, o primeiro carro atingiu uma motocicleta, o que causou a queda de dois motociclistas e ainda saíram do local sem prestar socorro.

Os dois agentes foram atendidos no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e tiveram apenas ferimentos leves. “Outro motociclista do BRT Seguro que vinha logo atrás conseguiu chegar até o comboio e quando foi verificar os tripulantes dos veículos constatou que tratavam-se de viaturas oficiais da Alerj”, afirma a nota. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Vista Alegre).

O RJ2 já havia noticiado que os carros da Alerj têm esse péssimo costume de circular na calha do BRT, mesmo sem permissão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trafegar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo é uma infração gravíssima. Até o momento, a Alerj ainda não se manifestou sobre o assunto.